أمين مجلس التعاون الخليجي يرحب بقرار سلوفينيا الاعتراف بدولة فلسطين

رحّب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، بقرار حكومة وبرلمان سلوفينيا بالاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تؤكد اعتراف المجتمع الدولي بحق الشعب الفلسطيني، وستسهم في حصوله على كل حقوقه القانونية والشرعية.

وقال البديوي - في بيان أذاعته وكالة الأنباء السعودية الرسمية /واس/ اليوم /الأربعاء/ - إن القرار يبرز التزام سلوفينيا ووقوفها مع القوانين والمواثيق الدولية، ودعمها لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط؛ من أجل تحقيق السلام الشامل القائم على حل الدولتين، ووفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، داعيًا جميع الدول لاتخاذ خطوات مماثلة، لضمان العيش الآمن والمستدام للشعب الفلسطيني.

