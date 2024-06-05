نتنياهو: إيران تحاول خنقنا والوضع على الحدود اللبنانية لن يستمر

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في جلسة مجلس الوزراء إن “إيران تحاول خنق إسرائيل بحلقة خنق، ونحن نحاربها بشكل مباشر ضد حلفائها”.

وأضاف: "لا يمكننا أن نقبل استمرار الوضع في الشمال، سنعيد السكان سالمين إلى منازلهم".

وأفاد وسائل إعلام عبرية، بمقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 24 آخرين بعد سقوط طائرات مسيرة أطلقها حزب الله تجاه منطقة "حرفيش" في الجليل الغربي.

وقبل انفجار الطائرات بدون طيار، لم يتم تفعيل التحذيرات، وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "قبل وقت قصير، تم تحديد إطلاقات من الأراضي اللبنانية سقطت في مستوطنة خورفيش. ولم يتم تفعيل أي تحذيرات. ويجري التحقيق في الحادث".

وتبنى حزب الله المسؤولية عن الحادث وقال إنه رد على هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس في بلدة الناقورة جنوب لبنان.