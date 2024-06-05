تريزيجيه: الجميع داخل المنتخب جاهز لتشريف اسم بلده

قال محمود حسن "تريزيجيه" لاعب فريق طرابزون سبور التركى ومنتخب مصر إن الجميع في معسكر الفراعنة الحالى جاهزون للمشاركة دون النظر الي من سيلعب أساسى أو إحتياطى ولكن الجميع يحمل أسم منتخب مصر.

وتابع تريزيجيه حلال حديثة خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا: " أنا متواجد ولو برجل واحدة هلعب للمنتخب المصرى وأنا كل مره بيبقى عندى حماس أنى أعمل حاجة لبلدى".

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو للمباراة المقرر لها العاشرة مساء غد الخميس في الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض ، بينما يرتدي منتخب بوركينا فاسو القميص الأخضر .