حسام حسن: منتخب بوركينا فاسو قوى وعنيد

كشف حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطنى الاول لكرة القدم، إن عهده يالجمهور المصري التشجيع بحماس وقوة وروح للفراعنة في مباراة بوركينا فاسو و المقرر لها غداً الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وتابع العميد خلال المؤتمر الصحفى قبل المباراة:" عهدى بالشعب المصرى أى شيء فيه وطنية بيكون الجمهور موجود ودائما بساندوا بروح كبيرة وقوية ".

واضاف العميد ان منتخب بوركينا فاسو قوى وعنيد؛ موكدا ان المنتخبات الافريقية يتوقع منها اي شئ.

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو للمباراة المقرر لها العاشرة مساء غد الخميس في الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض ، بينما يرتدي منتخب بوركينا فاسو القميص الأخضر .