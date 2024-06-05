مؤتمر مباراة بوركينا فاسو.. حسام حسن: جاهزون لإسعاد الجماهير المصرية

وجه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الاول لكرة القدم الشكر للجميع بعد التعاون مع الجهاز الفني خلال المعسكر الحالي، خاصة الأندية التي ساهمت بانضمام اللاعبين الخاصة بهم للتجمع قبل مباراة مواجهة بوركينا فاسو المقرر لها الخميس في تصفيات كأس العالم.

وتابع العميد خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا؛ جاهزون لإسعاد الجماهير المصرية مؤكدا أن المنتخب يمتلك لاعبين بعقلية عالمية.

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو للمباراة المقرر لها العاشرة مساء غد الخميس في الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض ، بينما يرتدي منتخب بوركينا فاسو القميص الأخضر .