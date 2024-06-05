بعد قرار محاكمة سائق أوبر.. هلا السعيد: معندوش سكر

علقت الفنانة هلا السعيد على قرار نيابة الشيخ زايد بمحاكمة سائق أوبر الذي اتهمته بالتحرش، وذلك بعد إثبات النيابة أن السائق غير مصاب بمرض السكر.

وقالت هلا السعيد في تصريحات صحفية: "هو طلع معندوش سكر وكان فيه بنزينة وريست وبوابات بعد حوالي 3 دقايق من المكان اللي وقف فيه وكان في طريقنا بعد ماركبت كافتيريا ومسجد ومجمع طبي و الرحلة ما كملتش 7 دقايق من وقت التحرك ".

يشار إلى أن نيابة الشيخ زايد حددت جلسة 27/7/ 2024 في الجنحة رقم ١٧٤٠ لسنة 2024 جنح ثان الشيخ زايد وذلك للنظر إلى جلسات محاكمة سائق أوبر المتهم في واقعة الفنانة هلا السعيد وذلك بعد إحالته إلى محكمة الجنح حيث تضمن أمر إحالة سائق أوبر إلى محكمة الجنح بارتكابه علانية فعل فاضح في الطريق العام مخلًا للحياء وطالبت النيابة عقابه بالمادة ٢٧٨ من قانون العقوبات.

كانت هلا السعيد كشفت عن الواقعة في يوم 22 مايو الماضي من خلال مقطع فيديو، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "يعني أنا واقفة في محور الضبعة، علشان سواق أوبر اللي أنا كنت راكبة معاه فجأة وقف في الطريق ده كدة، وفجأة قالي أصل العربية سخنت".

وتابعت: "ونزل من العربية، ببص ورا لاقيته بيفك الحزام بتاع البنطلون، نزلت أجري من العربية فراح قالي متخافيش أنا بس عندي السكر"ما انكره في التحقيقات"

أنا لازم كل شوية أدخل الحمام، فمعلش متخافيش".

وأضافت: "طبعًا أنا نزلت وجريت وسبت العربية وسبت حاجتي في العربية، وطبعًا دلوقتي أنا في الشارع".

وأوضحت: "الحمد لله كنت بتكلم في التليفون، وبمجرد وقوفه اتصلت بحد من صحابي قلتله أنا بعتالك لايف لوكيشن، فهو ده اللي رعبه تقريبًا".

واختتمت: "يعني الحمد لله إني الصبح والحمد لله إني لسه قريبة من البيت".

من جهة أخرى، شاركت هلا في مسلسل "المداح.. أسطورة العودة" الجزء الرابع، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، بمشاركة الفنان حمادة هلال والفنان فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، حنان سليمان، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.