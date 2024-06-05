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الأربعاء 05 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قتيلان و24 جريحاً منهم 8 بحالة خطيرة بهجوم حزب الله على إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية
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أفادت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل إسرائيليين على الأقل وإصابة 24 أخرين منهم 8 بحالة خطيرة، جراء هجوم نفذه حزب الله بالطيران المسير على تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة "حرفيش" بالجليل الأعلى المحتل.

وبحسب بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي، "لم يتم تفعيل أي إنذارات، ويجري التحقيق في الحادث".

وفقا للتقديرات الأولية، انفجرت الطائرات بدون طيار في ملعب كرة القدم في المستوطنة بفارق بضع دقائق.

وتبنى حزب الله المسؤولية عن الحادث الذي وقال إنه رد على هجوم جيش الاحتلال أمس في الناقورة والذي تم خلاله استشهاد أحد عناصر الحزب.

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