تدريبات بدنية شاقة للاعبي الأهلي في التتش

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعدادات للمرحلة القادمة بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو واجتماعًا مع اللاعبين قبل انطلاق تدريبات الأهلي الجماعية للحديث عن المرحلة المقبلة وأهمية التركيز وتحقيق الفوز في جميع المباريات بعد تتويج الفريق بدوري أبطال أفريقيا.

وقاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، مرانًا بدنيًّا متنوعًا وشاقة للاعبين مع بداية فقرات المران خاصة أن الفريق عائد من فترة راحة سلبية بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا.

وقاد مارسيل كولر اللاعبين في مران متنوع، شهد التركيز على تنفيذ بعض الجمل بين اللاعبين.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري الممتاز يوم 14 يونيو الجاري ويلتقي بعدها مع الاتحاد ثم الداخلية يومي 18 و21 من نفس الشهر.