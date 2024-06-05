منخفض الهند الموسمي يضرب مصر بموجة شديدة الحرارة

ارتفاع شديد في درجات الحرارة اليوم الأربعاء، حيث أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء، إلى الاثنين 10 يونيو، على كافة أنحاء البلاد.

قالت الهيئة، إن الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء تستمر من اليوم الأربعاء 5 يونيو إلى الجمعة 7 يونيو، مضيفة أنه الطقس شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس اليوم الأربعاء

شهد طقس اليوم الأربعاء، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس غدًا الخميس والجمعة القادمة

من المتوقع أن يشهد طقس غدًا الخميس والجمعة القادمة، نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

كما يسود انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 4 درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

الصيف هذا العام يشبه الصيف الماضي

وبدوره، يوضح الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة الأرصاد الجوية، إن النصف الثاني من فصل الربيع يكون أقرب من حيث الصفات والسمات وارتفاع درجات الحرارة بالنسبة لفصل الصيف، مشيرًا إلى أن البلاد خلال هذه الأيام تشهد موجة شديدة الحرارة مستمرة منذ بداية الأسبوع وحتى نهايته، بمستوى أعلى من المعدل الطبيعي.

ويؤكد "القياتي"، في تصريحات تليفزيونية، أن العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين الـ38 إلى 40 درجة مئوية خلال ساعات النهار، و45 درجة على محافظات جنوب الصعيد، لافتًا إلى أن فصل الصيف بدأ خلال شهر يونيو من الناحية المناخية.

ويتابع، أن البلاد متأثرة بمنخفض الهند الموسمي، و يكون مرتفعة جدًا خلال الصيف، مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة مرتفعة بشكل كبير، متوقعًا أن فصل الصيف هذا العام يكون قريب الشبه بفصل صيف العام الماضي، وسنشهد بعض الموجات التي ترتفع فيها درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية، ووارد أن نجد بعض الموجات طويلة المدة نسبيًا مع نسب الرطوبة وارتفاعها.

طقس شديد الحرارة

كما يقول الدكتور علي قطب، رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقًا، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إن طقس اليوم شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مؤكدًا أن هيئة الأرصاد تستطلع حالة الطقس على مدار الأسبوع من خلال الاستعانة بصور الأقمار الصناعية والخرائط، مناشدًا المواطنين بضرورة متابعة حالة الطقس يوميًا، والالتزام بالإرشادات الوقائية من التعرض المباشر لأشعة الشمس في ظل ارتفاع درجات الحرارة الشديد.