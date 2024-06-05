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الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس وزراء فلسطين يؤكد أهمية ضغط الاتحاد الأوروبي على إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة

محمد مصطفى
محمد مصطفى
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أكد رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الخارجية محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين خاصة من قبل الدول الأوروبية التي لم تعترف بها بعد، ودعم حق الشعب الفلسطيني بالدولة والحرية والاستقلال، مشددا على ضرورة تكثيف الاتحاد الأوروبي جهوده لوقف حرب الإبادة على قطاع غزة، والضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة ووقف كافة الاقتطاعات منها.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه في رام الله، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفن كوبمانز، حيث بحث معه آخر المستجدات السياسية والاعترافات المتتالية بدولة فلسطين، والتطورات على الأرض في ظل استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة، وانتهاكات جيش الاحتلال والمُستوطنين في الضفة.

واستعرض مصطفى، خطط الحكومة لليوم التالي لانتهاء الحرب في قطاع غزة، حيث تشمل جميع القطاعات والمؤسسات، وترتكز على تعزيز الجهد الإغاثي واستعادة الخدمات الأساسية؛ تمهيدا لعملية إعادة الإعمار.  

فلسطين الاتحاد الأوروبي إسرائيل