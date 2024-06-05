تفاصيل الهجوم على السفارة الأمريكية في لبنان

قالت إيمان شويخ الباحثة السياسية اللبنانية، إن إطلاق النار من قبل بعض الأفراد على السفارة الأمريكية في لبنان،جاء لوقف إطلاق النار في غزة، موضحة أن الجبهات في لبنان مرتبطة بـ غزة.



وتابعت إيمان شويخ الباحثة السياسية اللبنانية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على فضائية صدى البلد، أن حادث إطلاق النار على السفارة الأمريكية في لبنان سيتكرر، مع وجود ما يقرب من نصف مليون فلسطيني في مخيمات، وبينهم مقاتلين في تنظيمات مختلفة، بالإضافة إلى قرابة مليوني نازح.

وذكرت شويخ، أن الحادث العربي في لبنان سيتكرر، مع وجود ما يقرب من نصف مليون فلسطيني في مخيمات، وبينهم مقاتلين في تنظيمات مختلفة، بالإضافة إلى قرابة مليوني نازح.

وحول نتائج الانتخابات الأمريكية، أوضحت أن الاستطلاعات تشير إلى أن النتائج متقاربة بين ترامب وبايدن، وكل الضغوط الأمريكية تمارس على نتنياهو هي مسرحية؛ لأن أمريكا تمد إسرائيل بمليارات الدولارات.



