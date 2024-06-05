الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يؤكد أهمية الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه اليوم الأربعاء، أهمية نجاح الجهود الرامية إلى وضع حد للعدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، بما في ذلك المقترح الذي أعلنه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن مؤخرا بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وعودة النازحين إلى بيوتهم، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية إلى قطاع غزة.

وجدد الأمين العام حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" تأكيد موقف المنظمة الذي يدعو إلى الوقف الفوري والشامل والدائم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجميع الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشريف، وضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل ودون شروط من قطاع غزة ووجوب إيصال المساعدات الإنسانية والطبية والاحتياجات الأساسية بشكل كاف ومستدام إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على رفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني وضرورة تسهيل عودة النازحين إلى بيوتهم، وتوفير مراكز الإيواء والخدمات الأساسية اللازمة لذلك، والإسراع في إطلاق عملية إعادة إعمار قطاع غزة.