ورق السدر.. فوائد لا تعد ولا تحصى للصحة والشعر

اوراق السدر رغم انتشارها وتواجدها في كل مكان وعدم استغلالها لها فوائد ومعجزات للصحة والبشرة والشعر، حيث يحتوي الورق على الحديد، الكالسيوم، والمغنيسيوم، حتى ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قطع اشجار السدر، واصبح له فوائد عظيمة في الطب النبوي

تبرز "البوابة نيوز" فوائد اوراق السدر الصحية والتجميلية.

-الفوائد الصحية لاوراق ومسحوق السدر:

يعالج مشاكل الجهاز الهضمي.

تسكين آلام المعدة.

علاج فقدان الشهية

علاج التقرحات الجلدية.

علاج السرطان وتقوية المناعة.

مقاومة العديد من انواع البكتريا.

مقاومة مشكلات الجهاز التنفسي.

علاج الارق

علاج مشاكل العظام والعضلات

مقاومة ارتفاع الكوليسترول في الدم

تخفيف مشاعر القلق والاكتئاب.

يعالج السحر والحسد.

تسريع تعافي الجلد والتقرحات الجلدية.

تنظيم مستويات السكر في الدم.

دعم صحة النساء.



-فوائد السدر للشعر والبشرة:

حل مشاكل تساقط الشعر

انبات وكثافة الشعر

تنظيف فروة الرأس وعلاج مشاكل الفروة

منظف طبيعي بديل للشامبو

منظف طبيعي للبشرة بدل الغسول والصابون

علاج مشاكل البشرة وحب الشباب

-طريقة احضار ورق السدر وتحضيره:

من شجرة السدر الحصول على الورق الاخضر السليم الغير تالف.

غسله جيدا ونقعه في الماء

يمكن استخدامه لتناوله وهو ورق اخضر

يمكن تجفيفه وطحنه بعد ان يصبح جاف

بعد الطحن يصبح مسحوق اخضر ناعم

يمكن استخدام المسحوق للبشرة والشعر والشرب