بالفيديو.. أحمد العوضى يتفاعل مع جمهوره بتدريبات الملاكمة

تفاعل الفنان أحمد العوضى مع جمهوره والمتابعين ورواد السوشيال ميديا، من خلال نشر فيديو له من داخل صالة الألعاب الرياضية، وهو يمارس رياضة "الملاكمة".

ونشر العوضى الفيديو على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، وإنهالت تعليقات المتابعين، وجاءت أبرز التعليقات "ده تحضير لدور جديد، نفسي اشوف ليك حاجه مختلفة بعيد عن الاكشن، بتجيب وقت منين للرياضة مع التمثيل".

https://www.instagram.com/reel/C71l0GFMA21/?igsh=NXZ2ZjlwcGd3cDc=

إعتاد العوضي مشاركة جمهوره كافة التفاصيل الخاصة به، وخاصة ممارسة الرياضة وتفاصيل التصوير والتحضيرات للأعمال الفنية التي يشارك بها.

ثارت حالة من الجدل خلال الفترة الماضية بين الفنان أحمد العوضى وطليقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعد ظهور الأخيرة ضيف حلقة برنامج صاحبة السعادة، واعترافها بحب الفنان أحمد العوضى، وتفاعل الجمهور وأطلقوا الحملات للمطالبة بعودة الثنائي للحياة الزوجية مره أخرى.

شارك العوضى فى السباق الرمضانى الأخير بمسلسل "حق عرب"، وحقق نجاحاً كبيراً بعد عرضه، المسلسل بطولة أحمد العوضى، وفاء عامر، رياض الخولى، كارولين عزمي، وليد فواز، دينا فؤاد، تأليف محمود حمدان والإخراج إسماعيل فاروق.