محمد صلاح علي بعد 4 مباريات من دخول نادي المائة مع الفراعنة

يقود محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي منتخب مصر استعدادًا لمواجهة كل من بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

يعتبر انضمام محمد صلاح لاعب ليفربول وقائد المنتخب الوطني هو الاول مع التوأم حسام وإبراهيم حسن بعدما لم ينضم المعسكر الماضي الذي خاض خلاله المنتخب بطولة كأس عاصمة مصر أمام كل من نيوزلندا وكرواتيا.

سجل محمد صلاح مع منتخب مصر 54 هدفا في 96 مباراة خاضها مع الفراعنة خلال مسيرته التي بدأت فى عام 2011 مع المنتخب الوطني، وأصبح الهداف الثاني للمنتخب فى تاريخه خلف حسام حسن المدير الفني الحالي للفراعنة الذي يملك 69 هدفا في مسيرته.

وأصبح محمد صلاح علي بعد اربع مباريات من دخول نادي المائة مع الفراعنة

وتعد هذه المرة الأولى التي ينضم فيها محمد صلاح إلى معسكر منتخب مصر عقب تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للفراعنة، عقب أن غاب عن المعسكر الأول للعميد، والذي شهد خوض لقاءين في بطولة كأس عاصمة مصر الودي أمام نيوزيلاندا وكرواتيا، وحصد فيه الفراعنة المركز الثاني عقب الفوز على حساب المنتخب النيوزيلاندي بهدف دون رد، والهزيمة على يد المنتخب الكرواتي برباعية لهدفين.

ويكون كل اللاعبين الذين تم استدعاؤهم في قائمة منتخب مصر استعدادًا للمعسكر قد اكتملوا بوصول محمد صلاح اليوم، إلى فندق الإقامة الذي يقيم فيه باقِ اللاعبين رفقة الجهاز الفني.

وبدأ معسكر منتخب مصر 28 مايو الماضي بجميع لاعبي الأهلي والزمالك، وبعدها انضم اللاعبين المحترفين