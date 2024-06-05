تشهد البلاد ارتفاع كبير في درجات الحرارة هذه الايام، وتسبب درجات الحرارة المرتفعة مشاكل صحية وارتفاع حرارة الجسم، ويحاول البعض ايجاد طرق للتعامل مع هذه الاجواء خاصة في حالة عدم توفر تكييف او النزول من المنزل الى العمل او غيره في مثل هذه الدرجات ويجب اتباع تلك النصائح حتى لا يشعر الجسم بالتعب والهبوط والذي قد يصل الى حالات اغماء وفقا لموقع medical news today.

-نصائح لخفض حرارة الجسم والتعامل مع الحر الشديد:

١-شرب الكثير من الماء خلال اليوم لترطيب الجسم.

٢-ترطيب الجسم بالاستحمام بالماء البارد وغسل الرأس.

٣-شرب العصائر الطبيعية الباردة على مدار اليوم.

٤-التقليل من المشروبات المدرة للبول مثل القهوة والشاي.

٥-استعمال كمدات ماء باردة على الرأس في حالات التعرض للشمس وارتفاع حرارة الجسم.

٦-ارتداء الملابس القطنية الواسعة والالوان الفاتحة.

٧-الحصول على قسط كافي من النوم في الليل.

٨-الابتعاد عن الوجبات الدسمة والدهون وتناول وجبات خفيفة.