محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال تطوير ساحة ميدان المسجد الإبراهيمى بدسوق

تفقد، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، أعمال المرحلة الأولى من تطوير ساحة الميدان الإبراهيمى، «ساحة مسجد سيدى ابراهيم الدسوقى» بمدينة دسوق، وذلك لتنشيط السياحة الدينية، وإعادة الوجه الجمالى والحضارى لدسوق، التى تعد من أهم المدن المصرية سياحيًا.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والمستشار مبروك حجاج، المستشار القانونى لمحافظة كفرالشيخ.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه يتم تنفيذ مشروع تطوير «ساحة الميدان الإبراهيمى» خلال ثلاث مراحل متتالية بمساحة إجمالية 9.5 فدان تقريبًا، وتطوير ساحة المسجد الرئيسية بحوالى 5000 م2 بتكلفة إجمالية حوالى 6 مليون جنيه خلال 6 أشهر تقريبًا، كما تتضمن خطة التطوير أيضًا حديقة المسجد الإبراهيمى، بالإضافة إلى تطوير أماكن إنتظار السيارات.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أن أعمال المرحلة الأولى من تطوير ساحة الميدان الإبراهيمى، تضمنت وضع الطبقة الخرسانية ورفع المناسيب وتحديد القواعد الخرسانية التى يقام عليها سور الساحة بحرم المسجد الإبراهيمى، طبقًا لخرائط الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، ومراجعة جهاز التنسيق الحضارى بالقاهرة، حيث تتم جميع الأعمال وفق رسومات هندسية تصميمية، وأخرى تنفيذية من أعرق بيوت الخبرة الهندسية فى مصر.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن أعمال تطوير ساحة مسجد سيدى إبراهيم الدسوقى، تساهم فى تحسين المظهر الجمالى للمسجد والمناطق المحيطة به، وتساهم فى تعزيز التفاعل الإجتماعى بين أفراد المجتمع، وتوفر مساحة أكبر للمصلين والزوار، مشيرًا أن المسجد أحد أشهر المساجد فى مصر، ويقصده ملايين الزائرين من مختلف أنحاء العالم، ويضم ضريح سيدى إبراهيم الدسوقى أحد أشهر الأولياء الصالحين فى مصر.

شدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة تنفيذ أعمال التطوير بأعلى جودة وبأقرب وقت، مع مراعاة الحفاظ على الطابع الدينى للميدان، مؤكدًا على أهمية تطوير ساحة الميدان الإبراهيمى بدسوق، لما لها من أهمية دينية وثقافية وسياحية.

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