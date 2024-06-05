العرض مستمر.. ولاد رزق في نسخته الثالثة بعد نجاح جزأيه

تميز فيلم "ولاد رزق" في تقديم ثلاثة أجزاء من العمل بعد النجاح الذي حققه الجزءان الأول والثاني خلال الفترة الماضية، حيث يُعرض الجزء الثالث بعنوان "القاضية" في موسم عيد الأضحى 2024، ومغامرة جديدة ينتظرها الجمهور.

ولاد رزق 3

شوق فريق عمل فيلم "ولاد رزق 3" الجمهور، حيث طرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمي للعمل عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، معلقة: "أحداث جديدة، بلد جديدة، لعب على كبير، بس اللي مش هيتغير هو الاخوات اللي دايمًا في ضهر بعض، استنوا ولاد رزق 3 القاضية في جميع دور العرض يوم 12 يونيو 2024".

تدور أحداث "ولاد رزق 3: القاضية" حول عودة ولاد رزق بعد مرور سنوات على انفصالهم وأصبح كل منهما له حياته الخاصة، لكن يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله عليهم مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى.

ولاد رزق 2

حقق فيلم "ولاد رزق 2" إيرادات ضخمة تخطت 88 مليون جنيه، حيث عُرض الجزء الأول من الفيلم عام 2015، و تدور قصة الجزء الثاني بعد مرور 3 سنوات منذ أحداث انتهاء الجزء الأول، يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثا واحدا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم فى عوالم جديدة عليهم، ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

ولاد رزق

تم عرض الجزء الأول من فيلم "ولاد رزق" في عام 2015، دارت أحداثه حول مجموعة من الأشقاء يسيرون في طريق الجريمة على عهد قديم بينهم لتركها في يوم ما، لكن عملية واحدة فاشلة تفجر الخلافات الدفينة بينهم، فيتركهم الشقيق الأكبر والعقل المدبر لهم رضا رزق الشخصية التي يجسدها (أحمد عز)، ويقرر العمل في ورشة العائلة، والزواج من الفتاة التي يحبها، ليقع الباقون في صفقة مرعبة مع تاجر مخدرات، بينما يتعرضون للخيانة، وتطاردهم الشرطة.

جدير بالذكر أنه شارك في فيلم "ولاد رزق" عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، محمد لطفي، آسر ياسين، سيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح، أحمد داود، علي صبحي، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم لملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبد العزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.