تحرير 284 محضراً تموينياً خلال حملات رقابية فى 3 مراكز بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار جهود الوحدات المحلية في تكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والسياحية والأسواق والمحال التجارية بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري وكافة الجهات المعنية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات تحقيقاً للصالح العام، والاطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المعروضة أمام المواطنين وصلاحيتها للاستهلاك، وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك.

وفي هذا السياق، أوضح اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار انه تم تنفيذ عدد من الحملات الرقابية والتفتيشية على المخابز البلدية بنطاق مدينة بني مزار وعدد القرى اليوم الاربعاء شملت(شلقام- بردونة- أبو العباس- عزبة أبو رجب- صندفا- البهنسا-منشية اليوسفي-الفرجاني-عزبة البابا- أبوجرج) وذلك بالتنسيق مع إدارة التموين ومباحث التموين والجهات المعنية، للتأكد من تطبيق منظومة الخبز والالتزام بالقرارات التموينية، والتي أسفرت عن تحرير 254 محضراً تموينياً شملت ( عدم الإعلان عن الأسعار – شهادة صحية –نقص وزن – عدم إعطاء بون – عدم نظافة – ميزان- سجلات- عدم وجود ماكينة صرف-تبديد )، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أشار محمد عبد الغنى رئيس مركز مطاى أن الوحدة المحلية حررت 18 محضراً تموينياً للمخابز البلدية المخالفة خلال حملات تفتيشية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي العدوة، أوضح أحمد خلف رئيس المركز مواصلة الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار حيث تم تحرير 12 محضراً تموينياً، شملت المحاضر ( عدم الإعلان عن الأسعار - عدم وجود شهادة صحية - نقص وزن - عدم إعطاء بون - عدم نظافة )، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

