كشف حساب وزارة الثقافة خلال حكومة "مدبولي".. تنظيم 25 ألف فعالية و22 مهرجانًا دوليًا ومحليًا

قدمت الدكتور مصطفى مدبولي خلال الأيام الماضية استقالة حكحومته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كلفه بتشكيل حكومة جديدة يسعى من خلالها لتحقيق مجموعة من الأهداف خلال افترة المقبلة ووضع عدد من الأولويات في اختيار تشكيل الحكومة منها الحفاظ على الأمن القومي، وبذل كل الجهود للحد من إرتفاع الأسعار وضبط الأسواق، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطنى وتجديد الخطاب الدينيبما يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي، وبناء الإنسان المصري على رأس تلك الأولويات خاصة في مجال الصحة والتعليم

وعلى صعيد وزارة الثقافة فقد تولت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني الوزارة في اغسطس عام 2022 خلفا للدكتورة إيناس عبدالدايم قدمت الوزارة خلال هذه المدة عدد من المشاريع في كافة القطاعات الثقافية .

ففي عام 2023 افتتحت وزارة الثقافة ما يقرب من 18 منشأة ثقافية بتكلفة 262 مليون جنيه وتدشين 6 مكتبات متنقلة بالمحافظات، وتنظيم 25 ألف فعالية منها 5 آلاف فعالية موجهة لأهالي قرى المبادرة الرئاسية ‏‏"حياة كريمة" والمناطق الآمنة بديل العشوائيات والمناطق الحدودية، وتزويد مكتبات المدارس والجامعات بـ70 ألف نسخة كتاب وتنظيم 22 مهرجانًا دوليًا ومحليًا، وتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع وزارات ومؤسسات داخل وخارج مصر، وإصدار 900 عنوانا جديدا في مجالات النشر المختلفة وتقديم 1100 ليلة عرض مسرحي بالقاهرة والمحافظات وقرى "حياة كريمة"،و تنظيم 29 مسابقة لاكتشاف المواهب ودعم ذوي الهمم وإقامة 4000 فعالية سينمائية ضمن مبادرات 'سينما الشعب' و'السينما في الجامعة"، وتسجيل "النقش على المعادن" بقوائم التراث الثقافي غير المادي وزيادة عدد العناصر المسجلة بمنظمة اليونسكو لـ 8 عناصر، وتنظيم 350 معرضًا للفنون التشكيلية و200 فعالية دولية لتعزيز التعاون الثقافي وحفظ التراث، وتوقيع عددا من بروتوكولات التعاون مع الوزارات والمؤسسات العاملة لبناء الإنسان ودعم اكتشاف المواهب.

ووقعت وزيرة الثقافة عدد من الاتفاقيات على المستوى المحلي والدولي فعلى المستوى المحلي كانت هناك اتفاقية تعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لدعم التعاون المشترك فى مجالات تدريب الكوادر الثقافية، ودعم واكتشاف الموهوبين، والعمل على نشر عروض المسارح المتنقلة فى المحافظات المختلفة، والمشاركة فى حملات التوعية التى تقوم بها الوزارة، بروتوكولا للتعاون، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، للتعاون في مجالات الإتاحة، واكتشاف الموهوبين ،وتحقيق العدالة الثقافية لذوي الهمم ، ووقعت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بروتوكول تعاون، مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية الجنائية، يهدف إلى تنمية التعاون في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية والتوعوية، والعمل على تبسيط المنجز العلمي وتقديمه في صورة رسائل توعوية للجمهور للارتقاء بالوعي الثقافي والمعرفي لكافة فئات المجتمع، ووقع المجلس الأعلى للثقافة بروتوكول تعاون مع المجلس الثقافى البريطانى بمصر، بشأن أوجه التعاون المشترك بين الجهتين من أجل تطوير قطاع الصناعات الإبداعية فى مصر.

بينما على الصعيد الدولي فقد شاركت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة في فعاليات الحوار الوزاري رفيع المستوى حول العمل المناخي المرتكز على الجانب الثقافي كجزء من مؤتمر الأطراف COP28 الذي عقد في دبي بالإمارات العربية المتحدة، المشاركة في منتدى بكين الثقافى، بجمهورية الصين الشعبية، تلبية للدعوة وزير الثقافة والسياحة الصينى، توقيع بروتوكول للتعاون بين المجلس الأعلى للثقافة، واتحاد المعاهد الأوروبية "EUNIC"، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع "دوائر الإبداع.. كريتيف سيركيلز".

وكما أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة ضمن برنامج الوزارة مشروع "السينما في الجامعة" لطلاب جامعة عين شمس، لتعليم فنون السينما، و"ابدأ حلمك... السينما بين إيديك"، من خلال تنظيم معسكرات سينمائية،في عدد من المحافظات.

وتواصل وزارة الثقافة تفعيل مبادرة سينما الشعب التي تنفذها الهيئة العامة لقصور الثقافة بمختلف مواقعها في جميع المحافظات تقدم من خلال عروض الافلام السينمائية الجديدة في عضها الاول بأسعار مخفضة تناسب كافة فئات المجتمع تصل ألى 40 جنيه التذكرة فقط.

وافتتحت وزارة الثقافة مسرح السامر بعد اغلاق دام 31 عاما عقب تطويره وإعداد برنامج لإعداد وتأهيل المسرح من خلال الفرق المسرحية الخاصة بمختلف الأقاليم، واقيم عليه المهرجان الختامي لنوادي المسرح.

واستضافت مسارح دار الأوبرا خلال العام العديد من المهرجانات الدولية منها: مهرجان المسرح العالمي لأكاديمية الفنون، مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، احتفالية جائزة الدولة للمبدع الصغير، حفل ختام القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي، ملتقى أولادنا الدولي السابع لفنون ذوي القدرات الخاصة، احتفالية 80 عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا، احتفالية الملتقى الدولي لفنون الخط العربي، مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، مهرجان القاهرة للفيلم القصير، مهرجان جمعية الفيلم وغيرها.

وخلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب شهدت الدورة 55 الماضية اقبالا جماهيرا ملحوظا حيث وصل اعداد الزائرين خلال فعاليات المعرض إلى 5 ملايين زائر بينما تجاوز المبيعات في قطاعات وزارة الثقافة المشاركة بالمعرض إلى 650 ألف نسخة

وتضمن المعرض مبادرة "الثقافة والفن للجميع"، التي بلغت مبيعاته أكثر من 430 ألف نسخة، طرحت خلالها اصدارات بأسعار مخفضة تبدأ من جنيه واحد حتى 20 جنيهًا،

استحدث معرض الكتاب في دورته الأخيرة محورًا جديدًا بعنوان "مؤتمر اليوم الواحد"، الذي ضم 6 مؤتمرات، منها: مؤتمر "تقنيات الذكاء الاصطناعي"، بالتعاون مع جامعة مصر المعلوماتية، ومؤتمر "الترجمة عن العربية- جسر للحضارة"، بمشاركة وزارات الثقافة والأوقاف، وشارك فيه عدد من المؤسسات المصرية والعربية.

وتقدم وزاة الثقافة عدد من المبادرة التي تهدف إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن منها مبادرة أهل مصر ، الذي يعتبر من أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، ضمن برامج العدالة الثقافية، ويهدف إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية ودعم الموهوبين، ويستهدف ثلاث فئات وهي المرأة والشباب والأطفال.

مبادرة مسرح المواجهة والتجوال الذي أطلقته وزارة الثقافة ممثلة فى البيت الفنى للمسرح، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة للوصول إلى أقاليم وقرى ونجوع مصر، لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافى والفنى إلى ربوع مصر والمناطق الحدودية والأكثر احتياجا، على أيدى مجموعة من شباب المسرح الذين بدورهم يعدوا قاطرة للتنوير فى معركة الوعى، إيمانا بمسئوليتهم تجاه المجتمع ، يقدم من خلاله عددا من العروض المسرحية الهادفة.

وأطلقت وزارة الثقافة مؤخرا 5 مكتبات متنقلة جديدة، ضمن المرحلة الثانية لمشروع المكتبات المتنقلة، بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، يتم خلالها تسيير هذه المكتبات للمحافظات الحدودية "شمال سيناء– مطروح– أسوان- الوادي الجديد– البحر الأحمر"، وذلك في إطار برنامج الوزارة لتحقيق العدالة الثقافية، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030.

وأصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، قرارا، باستحداث وحدة حقوق الإنسان التابعة للوزارة، والمختصة برصد الإيجابيات، وتلقي الشكاوي، والعمل على حلها، والرد عليها، ووضع الخطة التنفيذية لإنجاز المهام الموكلة للوزارة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

تختص هذه الوحدة بالعمل كنقطة اتصال مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وإمدادها بالبيانات والإحصاءات والتقارير اللازمة، تقديم الدعم الفني للإدارات المعنية في الوزارة لتنفيذ أنشطة وبرامج تطبيق الإستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية بالوزارة والجهات التابعة، وإعداد تقرير عن التقدم في الخطة التنفيذية للوزارة، ودعم التنسيق والشراكة مع الجهات الأخرى من قطاع خاص ومنظمات المجتمع المدني لتفعيل الاستراتيجية، ومراجعة التشريعات ذات الصلة بتفعيل مبادئ حقوق الإنسان.

وافتتحت الهيئة العامة للكتاب اول معارضها في جامعة الأزهر بأسيوط بـ أكثر من 1500 عنوان

بمشاركة عدد من قطاعات وزارة الثقافة منها: الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومي للترجمة، ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الثقافة لنشر المعرفة وإعادة بناء الوعي وترسيخ الهوية المصرية، في كافة المحافظات المصرية بشكل عام، ومحافظات الصعيد بشكل خاص.