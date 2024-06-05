مشروع قانون أمريكي لمنع المالديف من حظر دخول الإسرائيليين

كشف موقع أكسيوس الأمريكي، أن مشرعين أمريكيين يعدون مشروع قانون يهدف إلى منع المالديف من حظر حاملي جوازات السفر الإسرائيلية من دخول البلاد.

وكانت الدولة الصغيرة ذات الأغلبية المسلمة والتي تعتبر وجهة سياحية فاخرة أعلنت، الأحد، حظر دخول الإسرائيليين احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية على غزة لتكون أول دولة تتخذ مثل هذا القرار منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، ولتنضم إلى 27 دولة أخرى تحظر دخول حاملي جواز السفر الإسرائيلية.

وأعلن رئيس المالديف محمد مويزو «فرض حظر على جوازات السفر الإسرائيلية»، وكذلك حملة وطنية لجمع التبرعات بعنوان «المالديفيون يتضامنون مع فلسطين» بالإضافة إلى تعيين مبعوث خاص «لتقييم الاحتياجات الفلسطينية».

وزار ما يقرب من 11 ألف إسرائيلي البلاد العام الماضي، وهو ما يمثل 0.6% من السياح الأجانب الوافدين إلى جزر المالديف.

وقالت المصادر إن النائب الديمقراطي جوش جوتهايمر يعمل على مشروع قانون من شأنه أن يربط المساعدات الأمريكية لجزر المالديف بالسماح لحاملي جوازات السفر الإسرائيلية بدخول البلاد.

وأضاف المصدر أن جوتهايمر، الذي يعد أحد أقوى المدافعين عن إسرائيل في الكونجرس، يعمل مع زملائه في كلا الحزبين على مشروع القانون، الذي يطلق عليه قانون «حماية سفر الحلفاء».

وكانت الولايات المتحدة أرسلت ما يقرب من 36 مليون دولار من المساعدات المالية إلى جزر المالديف بين عامي 2019 و2023.

وتهدف هذه الأموال إلى «تعزيز المؤسسات الديمقراطية والمجتمع المدني والشفافية المالية والأمن البحري ومكافحة الإرهاب وإنفاذ القانون»، وفقًا لوزارة الخارجية.