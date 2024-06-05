محافظ كفرالشيخ يتفقد وحدة الغسيل الكلوى بقرية سنديون

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، وحدة الغسيل الكلوى بقرية سنديون، التابعة لمركز فوة، للإطمئنان على المرضى الموجودين بها وعددهم 73 مريض بإجمالي 31 ماكينة غسيل كلوى، وذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ، واللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة فوه، والمستشار مبروك حجاج، المستشار القانونى لمحافظة كفرالشيخ.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ غرفة المنطقة الرمادية، وقاعة «ب» سلبى، بالإضافة إلى تفقد وحدة معالجة المياه، وأستمع إلى شرح مفصل من الدكتور محمد الشرقاوى، مدير المركز، عن حالة المرضى، مكلفًا شركة مياه الشرب، ومديرية الصحة بالمرور على محطة المياه.

ووجه محافظ كفرالشيخ، لوكيل وزارة الصحة، الدكتور محمد شقوير، بمتابعة المنظومة الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، وتوفير المستلزمات والأدوات الطبية لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالينا فى محافظة كفرالشيخ، مشددًا بحسن معاملة المواطنين.

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