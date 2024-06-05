الدبلومات الفنية 2024.. "تعليم القاهرة": لا يوجد شكاوى واﻻمتحانات تسير بشكل منتظم

أدى اليوم الأربعاء الموافق 2024/6/5 طلبة الدبلومات الفنية الامتحانات التحريرية ( الدور الأول) 2023 /2024.

وتابعت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية من خلال غرفة العمليات بالمديرية بحضور زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، واللواء أيمن عبد الفتاح قائد قطاع محافظات القاهرة الكبرى لمدارس التأسيس العسكري، والدكتور خالد عبده

مدير عام التعليم الفنى بالمديرية وأعضاء الغرفة.

وأكد مدير المديرية، أن اﻻمتحانات تسير بشكل منتظم وفى هدوء تام ولا يوجد شكاوى من الامتحانات، مشيرا إلى التواصل اللحظى بجميع غرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة الامتحانات بسلام.

وأدى طلاب الدبلومات الفنية الامتحانات التحريرية:

صناعي ٥ سنوات من (٩ : ١١.٣٠) مواد تخصص .

تك التطبيقية امتحانات عملي

صناعي ٣ سنوات من (٩ : ١)تخصص

مزدوج صناعي امتحانات عملية .

تجاري ٣ سنوات (٩ : ١١.٣٠) تخصص .

تجاري ٥ سنوات (٩ : ١٢) تخصص .

تعليم مزدوج فندقي امتحانات عملية

فندقي ٣ سنوات (٩ : ١١) تخصص .

فندقي ه سنوات امتحانات عملي