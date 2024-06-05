قنا تعاني من الركود بسبب ارتفاع حرارة الجو لـ46 درجة

شهدت أسواق محافظة قنا اليوم الأربعاء حالة من الركود وإغلاق غالبية المحال التجارية، وذلك على خلفية ارتفاع درجة حرارة الجو إلى 46 درجة مئوية.

شوارع خالية وتجارة راكدة

أدى ارتفاع درجات الحرارة بمحافظة قنا إلى قلة تواجد المواطنين في الشوارع، مما انعكس سلبًا على حركة البيع والشراء في المحال التجارية، حيث اضطر أصحاب المحال إلى إغلاق أبوابهم بسبب قلة الزبائن.

حالة طوارئ في الصحة

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة قنا، حالة الطوارئ في جميع المستشفيات والمراكز الطبية استعدادًا لاستقبال أي حالات مصابة بضرب شمس، وذلك في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

طالبت مديرية الصحة المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، وارتداء ملابس قطنية خفيفة، وشرب كميات كبيرة من الماء والسوائل الباردة بشكل دوري، وذلك للمساعدة في خفض حرارة الجسم وتجنب الإصابة بضرب شمس.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن استمرار الموجة شديدة الحرارة على جميع الأنحاء، متوقعة أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بحيث يكون حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، والوجه البحري، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سبب سيطرة الموجة الحارة على حالة الطقس، وذلك بسبب تأثير الكتل الهوائية شديدة الحرارة على كافة الأنحاء بحيث ترتفع درجات الحرارة خلال الأيام القليلة القادمة على القاهرة لتصل إلى 40 درجة يومي الخميس والجمعة القادمين.

نصائح للوقاية من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة

المواظبة علي شرب كميات وفيرة من الماء والسوائل الباردة على مدار اليوم، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة (من الساعة 10 صباحًا إلى 4 مساءً)، وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وقبعات واسعة النطاق، واستخدام واقي الشمس بانتظام، وتهوية المنازل بشكل جيد، ومراقبة كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، بالالتزام بتعليمات السلامة العامة، وترشيد استهلاك الكهرباء، واتباع النصائح للوقاية من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة.