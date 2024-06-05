"القومى للمرأة" ينظم فعاليات الاجتماع الثالث للشبكة الإقليمية لدعم المساواة بين الجنسين

نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات الاجتماع الثالث برئاسة جمهورية مصر العربية للشبكة الإقليمية بالدول العربية لدعم المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين ووصول المرأة الي مواقع القيادة واتخاذ القرار في الوظيفة العمومية.

وجاء اللقاء برئاسة الدكتورة نسرين البغدادي عضوة المجلس والمنسقة الوطنية للشبكة الإقليمية ، وبحضور كلا من نهي مرسي رئيسة الإدارة المركزية للفروع واللجان بالمجلس، شيماء نعيم مدير عام الإدارة الإستراتيجية بالمجلس "عضوات الشبكة بمصر"، وبحضور المنسقات الوطنيات بالشبكة الإقليمية " الأردن والمغرب " واللاتى شاركن خلال اللقاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشارت الدكتورة نسرين البغدادي، إلى أن الهدف من الاجتماع مناقشة إجراءات الحفل الختامي لانتهاء فترة رئاسة جمهورية مصر العربية للشبكة الاقليمية وتسليم الرئاسة لدولة المغرب ، حيث من المقرر تقييم تجربة عمل الشبكة علي مدار 4 سنوات .

كما تضمن الإجتماع أيضًا اقتراح تنظيم ندوة علي هامش الحفل الختامي بعنوان " المرأة والتكنولوجيا " تناقش محورين هامين وهما المرأة في مواقع صنع القرار والعنف السيبراني، والمحور الآخر يتناول التكنولوجيا وتمكين المرأة في الوظيفة العمومية، واقتراح بدعوة بعض الدول للمشاركة في الحفل الختامي لتعريفهم بأعمال الشبكة والإستفادة من التجارب الناجحة.