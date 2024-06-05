رياضة القليوبية تعلن أماكن عرض مباراة منتخب مصر غدًا الخميس

أعلن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إطلاق حملة لدعم وتشجيع منتخب مصر خلال مشواره فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، تحت شعار "الطريق للمونديال- شجع مصر"، وذلك في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب والذي يتفق مع استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، بمؤازرة وتشجيع المنتخب خلال مشواره فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وكلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، مديري الإدارات الفرعية بتوجيه أكبر عدد ممكن من مراكز الشباب لتغطية وإذاعة مباريات منتخب مصر أمام منتخب بوركينا فاسو، والمقرر إذاعتها غدا الخميس الموافق 6 يونيو مع وجود شاشات عرض مناسبة داخل المراكز وتوفير أماكن للمشاهدة، ودعوة الشباب والأسر من أعضاء المراكز لدعم ومؤازرة المنتخب خلال مشواره في التصفيات والوصول للمشاركة فى كأس العالم 2026.

وكشف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه تذاع المباراة بـ77 مركز شباب موزعة على 8 إدارات فرعية، وتشمل 13 مركز إدارة شباب بنها وهى مراكز (شبلنجة ، كفر الحصة ، المنشية ، مرصفا ، ميت عاصم ، طحلة ، كفر الجزار ، كفر الشيخ إبراهيم ، نقباس ، منية السباع ، جمجرة الجديدة ، كفر سندنهور ، نادي بنها الرياضي)، وفي إدارة شباب شبين 11 مركز شباب وتشمل (مدينة شبين القناطر ، عرب جهينة ، عرب صبيح ، تل بنى تميم ، كفر شبين ، الحصافة ، منشاة الكرام ، الشيخة سالمة ، الأحراز ، منية شبين ، النادي الرياضي بشبين القناطر).

بينما فى إدارة شباب قليوب 8 مراكز (صنافير ، بلقس ، نادى قليوب الاجتماعي ، كوم أشفين ، عزبة الجندي ، ناي ، الإصلاح الزراعي ، قلما)، وفي إدارة شباب شبرا الخيمة 9 مراكز (بيجام ، ميت نما ، المنشية الجديدة ، 15 مايو ، مساكن اسكو ، منطى ، سليم والوحدة ، شبرا البلد)، وفي إدارة شباب كفر شكر 7 مراكز (ميت الدريج ، أسنيت ، المنشأة الصغرى ، كفرت صفا ، كفر عزب غنيم ، كفر كردى ، الصفين)، وفي إدارة شباب القناطر الخيرية 7 مراكز (باسوس ، أبو الغيط ، الخرقانية ، شلقان ، سندبيس ، قرنفيل ، نادى القناطر الخيرية).

وفي إدارة شباب طوخ 13 مركز (قها ، دندنا ، طنط الجزيرة ، مشتهر ، منشية مشتهر ، أجهور الكبرى ، ميت كنانة ، زاوية بلتان ، كوم الأطرون ، كفر الرجالات ، نامول ، كفر الفقهاء ، بلتان)، وفي إدارة شباب الخانكة 9 مراكز وهى (عرب العيايدة ، كفر عبيان ، مدينة الخانكة ، القلج ، الأمل، نادي الخانكة ، نادي سكك حديد أبو زعبل ، نادي العبور ، مركز شباب مدينة العبور).