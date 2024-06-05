جامعة حلوان تعلن عن توفير منفذ لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة بمناسبة قرب عيد الأضحى

فى إطار الدور المجتمعي والخدمي لجامعة حلوان وفرت الجامعة برئاسة الدكتور السيد قنديل منفذ بيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد الدكتور السيد قنديل أن هذا المنفذ جاء في إطار جهود الجامعة للمساهمة في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل منتسبي الجامعة، وذلك في إطار الدور الاجتماعي الذي تقوم به الجامعة، والذي يتجاوز حدود التعليم الأكاديمي ليشمل دعم منتسبي الجامعة، و تحرص الجامعة من خلال هذا المنفذ على توفير منتجات غذائية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية.

وأشاد منتسبي الجامعة بهذه الخطوة، معبرين عن ارتياحهم لهذه المبادرة التي تسهم في تخفيف الأعباء المالية عنهم، وأكدوا أن الجامعة دائماً ما تبادر بمثل هذه الخطوات التي تعكس اهتمام الجامعة الحقيقي بأبنائها .

جاء ذلك اعتبارا من اليوم وحتى غدا ٦/٦ بمنفذ متنقل داخل الحرم الجامعي أمام المبنى الادارى بجوار مدرج (۱۰) ، واعتبارا من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٦/٩ يكون مقر المنفذ الرئيسي بالمطعم المركزى أمام مدرج (۳).

