رئيس جامعة قناة السويس يُكرم الدكتورة داليا صبري الفائزة بجائزة الأبحاث العلمية

هنأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الدكتورة داليا محمد صبري بمعهد بحوث التقنية الحيوية لفوزها بجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع لغير أعضاء هيئة التدريس لعام 2023-2024.

جاء ذلك أثناء استقبال الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة الدكتورة داليا صبري؛ لتسليمها شهادة تقدير متمنياً لها مزيدًا من التفوق والنجاح.

وأشاد الدكتور ناصر مندور بالبحث الذي فازت به الدكتور داليا صبري لما له من مردود مجتمعي مهم مع قابليته للتطبيق باستخدام الإمكانيات المتاحة، كما أنه منشور في مجلة علمية متخصصة.

يُذكر أن الدكتورة داليا محمد صبري فازت بالجائزة عن بحث بعنوان : ابتكار بصمة للكشف السريع في البول عن ارتداد سرطان المثانة غير المتوغل بعضلة المثانة.