رئيس جيبوتي: نعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع السعودية

أكد رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلي، اليوم /الأربعاء/، أن بلاده تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية.

وقال رئيس جيبوتي -في تصريح خاص لقناة (الإخبارية السعودية)- إنه استقبل اليوم بمقر القصر الرئاسي، رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي، وعددا من أصحاب الأعمال السعوديين، مبديا استعداده لتقديم تسهيلات للمستثمرين السعوديين.

ورحب الرئيس الجيبوتي بتطوير العلاقات الاقتصادية مع المملكة باعتبارها خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.

بدوره، قال رئيس اتحاد الغرف السعودية إنه وقع اليوم عقدا مع الجانب الجيبوتي؛ عن طريقه يتسلم تحالف مستثمرين سعوديين المدينة اللوجستية السعودية بميناء جيبوتي، والتي تعد أكبر مدينة لوجستية خارج المملكة على مساحة 120 ألف متر مربع بعقد مدته 92 عامًا.

وكشف عن أن المدينة تشتمل على معرض دائم ومنصة للصناعات السعودية ومنطقة تبادل تجاري، ما يوفر وصول المنتجات والصادرات السعودية إلى كل دول القارة الإفريقية.

