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الأربعاء 05 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

انطلاق معسكر تدريب حكام الدوري الممتاز بالسويس

معسكر الحكام
معسكر الحكام
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انطلق  معسكر تدريب حكام الدوري الممتاز، في أحد الفنادق بمحافظة السويس، ويستمر حتى الخميس المقبل.

ويشمل المعسكر الذى بدأ أمس الاثنين محاضرات نظرية، وتدريبات عملية في أرض الملعب، كما يشمل عرض الحالات التحكيمية البارزة خلال الموسم الحالي، واستعراض الأخطاء التي وقع بها بعض الحكام من أجل الاستفادة منها.

تم تقسيم أيام المعسكر ليقام أمس واليوم لحكام الساحة وحكام تقنية الفيديو "VAR" بينما يشهد يوما الأربعاء والخميس تدريب الحكام المساعدين.

وشهد المعسكر تواجد جميع أعضاء لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، يتقدمهم البرتغالي فيتور بيريرا رئيس اللجنة ومحمد فاروق نائب الرئيس.

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معسكر الحكام انطلاق