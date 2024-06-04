أستاذ اقتصاد: ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ 46.125 مليار دولار مؤشر إيجابي

قال الدكتور أحمد غنيم أستاذ اقتصاد فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسة جامعة القاهرة، إن الاحتياطي النقدي لمصر ارتفع بنهاية مايو الماضي إلى ٤٦.١٢٥ مليار دولار مسجلا تحولا كبيرا بمقدار جاوز الـ ٥ مليارات دولار.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أن هذا مؤشر إيجابي بشأن وجود وفرة نسبية في النقد الأجنبي داخل البلاد وهو ما مكن البنك المركزي من تكوين حصيلة إضافية يمكن استخدامها لكن هناك تحديات اقتصادية كبيرة.



وتابع أن ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ 46.125 مليار دولار في مايو ليس معناه تحسن واضح في الاداء الاقتصادي فهو مؤشر بيان التدفقات الدولارية زادت ومصدر هذه الزيادة أمر هام، وجزء منها من الأموال الساخنة الشهر الماضي، والتعامل معها يجب ان يكون بحذر حتى لا نقف في نفس مشكلة عام 2022 .



وأوضح أن هذا مؤشر ايجابي وليس بالضرورة عاكس لتحسين المستوى الاقتصادي، ويجب على الحكومة أن تتعامل بحذر مع تدفق الأموال للمشروعات الكبرى والحفاظ على مواردها من النقد الأجنبي والتعامل بحنكة في ملفات الكهرباء والدعم



وواصل أننا لم نشهد أي صدمات اقتصادية خلال الأيام الماضية حتى تتجه الحكومة لزيادة ساعات تخفيف أحمال الكهرباء، مؤكدا أننا نحتاج إصلاح بيئة الاستثمار بشكل أكبر للنهوض بالصناعات التصديرية



واختتم أن حكومة تسيير الأعمال مستمرة 10 أيام بأقصى تقدير والملف الاقتصادي لابد أن يكون أولوية بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي المرتقبة.