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الأربعاء 05 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس هيئة الدواء يلتقي الوفود المشاركة بالمعرض الأفريقي 2024 ..صور

جانب من اللقاءات
جانب من اللقاءات
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تفقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، وعدد من قيادات الهيئة، مساحة العرض الخاصة بالهيئة (booth)، خلال فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الثالث Africa Health Excon.

خلال جولته بالمعرض، التقى رئيس الهيئة بالدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وعدد من الوفود الأجنبية المشاركة، ومنهم رئيس الجهة المناظرة بدولة جزر القمر، وممثلين عن الشركات الأجنبية المتواجدين بالمعرض؛ حيث اجتمع رئيس الهيئة بممثلي الشركات واستمع لتطلعاتهم الاستثمارية بسوق الدواء المصري، وأكد لهم حرص هيئة الدواء المصرية على تدفق استثماراتهم بسوق الدواء المصري، وأنها تعمل على توفير المناخ الجاذب للاستثمار في القطاع الدوائي.

وتتواجد الهيئة من خلال مساحة عرض خاصة بها؛ لاستعراض أهم الخدمات الرقابية، والاستشارية، التي تقدمها الهيئة، والآليات المختصرة لها، وسبل التواصل المجتمعي مع الهيئة.

ويتواجد ممثلو الهيئة على مدار الثلاثة أيام لانعقاد المعرض والمؤتمر، وذلك في ضوء مشاركة الهيئة كداعم وشريك أساسي للمعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الثاني Africa Health Excon، والذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية في الفترة من 3-6 يونيو 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية ومركز المنارة للمؤتمرات (EIEC) في القاهرة.

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