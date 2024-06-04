الاحتلال يعلن استهداف مزرعة في كفر شوبا بجنوب لبنان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، نقلا عن إعلام لبناني، بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت مزرعة بسطرة على أطراف كفر شوبا جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أعلن حزب الله استهداف انتشارًا ‌لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

وفي سياق متصل، كان وزير حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، أكد، اليوم، أن الأعمال العدائية على الحدود الشمالية سيتم التعامل معها بحلول بداية العام الدراسي المقبل (نهاية الصيف)، سواء من خلال جهود دبلوماسية مكثفة أو تصعيد عسكري إذا لزم الأمر.

وانتقد جانتس - بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل - رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعدم الانضمام إليه ولرئيس الأركان السابق وعضو كابينيت الحرب جادي أيزنكوت، خلال جولتهما في منطقة الشمال، التي تتعرض لهجمات صاروخية وطائرات مُسيرة بشكل مُتكرر ومُتزايد من قبل حزب الله.