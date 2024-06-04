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الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس يستقبل الأنبا دانيال وإدارة مدرسة الكرمة بالمعادي

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الثلاثاء، الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، ومعه اثنتين من المكرسات بالإيبارشية، هما تاسوني آناسيمون وتاسوني يوأنا اللتين حصلتا مؤخرًا على درجة الماچستير في التعليم من جامعة ساندرلاند بإنجلترا، وهنأهما قداسة البابا مثنيًا على جهودهما وتمنى لهما التقدم والنمو في خدمتهما.

حضر اللقاء القس بطرس سامي الكاهن بإيبارشية المعادي و نيفين رشدي العضو المنتدب وتاسوني ماريا الأم المدبرة لمكرسات إيبارشية المعادي والدكتورة منال ملاك مديرة الموارد البشرية في مدرسة الكرمة.

 

 

 

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