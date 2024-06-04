عن الثلج والشمس والهواء.. معلومات طبية خاطئة

هناك الكثير من المعلومات الطبية الخاطئة والشائعة التي يتم تداولها عبر الاجيال تضر كل شخص يقوم بها وهناك معلومات اخرى اشيع انها خاطئة ومضرة وهو ما ليس له اساس من الصحة، وتبرز "البوابة نيوز" اغلب المعلومات الطبية الخاطئة الشائعة وفقا لموقع healthline الطبي من احل تصحيح المعلومات الطبية وانهاء انتشار مثل هذه المعلومات الخاطئة التي لا تفيد الاشخاص وصحتهم ابدا.

-معلومات طبية خاطئة شائعة:

مضادات التعرض للشمس تسبب السرطان:

صرح اطباء وباحثون وفقا للمعهد الوطني للسرطان بالولايات المتحدة الامريكية ان المعلومة الشائعة عن ان هذه المواد تتسرب من الجلد لأنسجة الثدي وتكون الأورام غير صحيحة وانه لا توجد ادلة علمية كافية ترجح هذه المعلومة الطبية.

الهواء البارد يصيب بنزلة برد:

من اكثر المعلومات الطبية الخاطئة بالعالم والحقيقة العكس تماما فالبقاء في الداخل باماكن خالية من التهوية هي التي تصيب بالجراثيم والامراض، والدراسات اثبتت ان قضاء وقت في الهواء البارد يرفع المناعة وقدرة الجسم لمكافحة الفيروسات.

القراءة في اضافة ضعيفة تضر العين:

هذه معلومة منتشرة بقوة واتضح انها خاطئة والامر يعتمد على تعامل العين مع الضوء ويختلف من شخص لأخر فاذا كانت القراءة في ضوء خفيف دون صعوبة او الم او حكة فهذا لا يؤثر على العين اما اذا واجهت العين اي مشكلة في الاضاءة الخفيفة فيجب التوقف عن ذلك والقراءة في ضوء مناسب بعد ذلك.

السكريات تسبب حبوب البشرة والجلد:

من اكثر المعلومات الطبية الشائعة ولكن ليس بالضرورة ان تسبب تلك الاطعمة الحبوب بل الاساس في ظهور الحبوب الهرمونات والجينات وطبيعة الجسم.

طقطقة الأصابع تسبب التهاب المفاصل:

من المعلومات الشائعة الخاطئة ايضا ولكن اتضح ان الصوت الصادر من هذه الحركة إفراغ الغازات الموجودة في السوائل داخل المفاصل وهذا ليس خطيرا لكن الافراط لي الحركة يسبب ضعف احكام قبضة اليد وتورم المفاصل.

نزع شعرة بيضاء يكسو الشعر شيب:

من اكثر المعلومات الخاطئة انتشارا حيث ينصح اي شخص لديه شعر ابيض او رمادي عدم ازالة اي واحدة منه لانها ستسبب في انتشار الشعر الابيض او الشيب في فروة الرأس.

حلاقة الشعر بالشفرة تسبب في كثافته وظهوره خشن وداكن:

ينصح بعدم حلق الشعر بالشفرة او الموس لانها تسبب في كثافة الشعر ويظهر الشعر خشن وداكن اكثر من قبل حلاقته ولكن المعلومة الصحيحة ان حلاقته بالشفرة تحفز البصيلات على النمو بشكل اسرع لكن لا ينمو خشو وداكن عن طبيعة الشعر السابقة وهي جينات تؤثر على الشعر.

للكربوهيدرات خطورة على الصحة:

هناك انواع من الكربوهيدرات الصحية تمد الجيم بالطاقة ولا تزيد الوزن منها الخضروات، الفاكهه، البقوليات، الحبوب الكاملة، المعادن، الفيتامينات، ولكن ينصح بالابتعاد عن التي تحتوي على السكر الابيض والخبز الابيض فهي مضرة للصحة.





وضع الثلج على الحروق يسرع من الشفاء:

من المعلومات الشائعة الخاطئة هي وضع الثلج على الحروق لانه يسرع الشفاء ومن الناحية الطبية من الممكن ان يدمر سطح الجلد وتأثيره مثل تأثير قضمة الصقيع ومن الافضل تعريض الحرق لماء جاري بارد لمدة دقائق ثم تطبيق مرهم حروق وشاش اذا احتاج الامر وتناول المسكنات.





تناول البيض يضر القلب:

من الشائع ان تناول البيض بكثرة قد يضر القلب ولكن الصحيح انه يمد الجسم باوميجا ٣ ويقلل مخاطر الاصابة بامراض القلب ويقلل نسبة الكوليسترول في الدم ولن تكون ضارة مثل كمية الدهون في كمية الوجبات على مدار اليون.





المراحيض تصيب الجسم بالامراض:

من المعلومات الشائعة للغاية ولكن النظافة هي التي قد تصيب الجسم فقاعدة المرحاض مثل مقابض الابواب والاسطح التي يلمسها الجسم وتكون مغطاة بالفيروسات

فمن الافضل تعقيم جميع الاسطح التي تلمسها مباشرة بيدك او تعقيم يدك او جسدك بعد لمسها.





المكملات الغذائية لا تتعارض مع الادوية العلاجية:

معلومة خاطئة حيث تتعارض بعض المكملات مع بعض انواع الادوية وتمنع امتصاصها بشكل سليم فالمكملات يجب تناولها تحت اشراف طبي خاصة في حالات الاصابة بالامراض المزمنة.





الفحص بالاشعة السينية يسبب السرطان:

معلومة خاطئة فهذا النوع من الاشعة يستخدم اشعاعات قليلة للغاية لا يمكن ان تسبب ورم داخل الجسم.