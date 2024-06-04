"القاهرة الإخبارية" تكشف آخر تطورات الأوضاع في رفح

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت قبل قليل منزلا لعائلة العروقي في مخيم المغازي في المحافظة الوسطى، مما أدى لارتقاء شهيدين وإصابة عدد آخر من المواطنين بجراح متفاوتة الخطورة نقلوا على إثر هذه الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح بالمحافظة الوسطى لتلقي العلاج.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن هذا الاستهداف ينضم للاستهدافات الأخرى التي طالت دير البلح أمام مركز لإيواء النازحين والذي أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء بالإضافة إلى عدد من المصابين بجراح متفاوتة الخطورة، مشيرا إلى وجود توغل كبير للآليات العسكرية الإسرائيلية التي تطلق نيرانها باتجاه كل أحياء رفح.

وتابع أنه قبل قليل سقطت بعض القذائف بالقرب من خيام النازحين في المنطقة الغربية لرفح مما أدى إلى حالة من الخوف والهلع في صفوف النازحين الذين لا زالت تتساقط بمحيطهم تلك القذائف العنيفة، مؤكدًا أنه استشهد 7 مواطنين وإصابة 20 آخرين بجروح، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمركبة ومجموعة من المواطنين قرب مدخل مركز للإيواء شمال دير البلح جنوب مدينة غزة.

وأوضح، أن المنطقة المستهدفة مكتظة بالنازحين قرب كلية تستخدم كملجأ وتأوي مئات الأسر، لافتًا إلى أن أشلاء الضحايا وبقع الدماء تناثرت بالمكان وعلى المركبات المركونة.