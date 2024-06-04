جامعة المنوفية تستقبل وفدًا من التعليم العالي لمتابعة تأهيل المعمل المركزي بكلية الزراعة

استقبلت جامعة المنوفية زيارة الدعم الفني بوزارة التعليم العالي، وذلك فى إطار التمهيد لتسليم مشروع الاعتماد الدولى للمعمل المركزى بكلية الزراعة، ومعمل تحليل الأدوية والمستحضرات الصيدلية بكلية الصيدلة للاعتماد الدولي "الأيزو ١٧٠٢٥".

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أسامة صقر مدير تأهيل المعامل للإعتماد الدولي بوحدة إدارة تطوير المشروعات بوزارة التعليم العالي.

أكد الدكتور أحمد القاصد علي أن الجامعة تسعي من خلال خطة إستراتيجية بحثية متميزة إلي حصول جميع كليات ومعامل الجامعة على الإعتماد من خلال توفير كافة الاحتياجات البشرية والمادية والتجهيزات الفنية والعلمية المؤهلة لذلك من تطوير المعامل البحثية وأجهزتها، لكى تحتل الجامعة مكانة مرموقة فى مصاف الجامعات البحثية المتميزة إقليميا وَدَوْلِيًّا.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن الزيارة تهدف إلى متابعة ما تم إنجازه في مشروع "تأهيل المعمل المركزي لكلية الزراعة للأعتماد الدولي" أيزو ١٧٠٢٥" والذي يضم أكثر من ٣٠ جهاز معملي حديث في مجال الأسمدة والأراضي والألبان وغيرها وأيضا زيارة معمل كلية الصيدلة "لتحليل الأدوية والمستحضرات الصيدلية".

كما أوضح رئيس الجامعة أن المعمل المركزي بكلية الزراعة سيقدم خدماته إلي المؤسسات الزراعية في كافة التخصصات وكذلك معمل كلية الصيدلة سيقدم خدمات بحثية متميزة في لشركات الأدوية والباحثين في مجال المنتجات الدوائية والصيدلية وأن اعتمادها دوليا يأتي في إطار ضمان جودة المنتج الزراعي والدوائي ومطابقته للمواصفات الدولية المعتمدة.

وأضاف الدكتور حازم صالح أنه تم خلال الزيارة مناقشة إمكانية إعتماد أكبر عدد ممكن من المعامل بالجامعة، كما تضمنت الزيارة متابعة البنية التحتية للمعملين و الأجهزة الحديثة بهما ومتابعة ملف التقديم للهيئة الدولية للأعتماد الدولي تمهيدا للحصول على الإعتماد في يوليو القادم ٢٠٢٤.

حضر الزيارة الدكتور أيمن حافظ عميد كلية الزراعة والدكتور هيثم ميمون عميد كلية الصيدلة والدكتور طارق العدوي مدير المشروعات بالجامعة والدكتور أحمد صلاح الخولي وكيل كيلة الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور الحسيني عبد الغفار المدير التنفيذي لمشروع المعمل المركزي بكلية الزراعة ، والدكتور هيثم ميمون عميد كلية الصيدلة والدكتور عمرو كمال المدير التنفيذي لمشروع معمل المستحضرات الدوائية بكلية الصيدلية والدكتور بسام شعبان نائب المدير التنفيذي لمشروع معمل كلية الصيدلة.