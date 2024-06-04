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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية يعلن توقيع مذكرة تفاهم بشأن العمالة المصرية في قبرص

سامح شكري
سامح شكري
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قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر وقبرص واليونان تجمعهم علاقة ثلاثية وتطلع القاهرة لتحديد موعد لعقد القمة الثلاثية في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن هناك إرادة سياسية جيدة لاستمرار العمل المشترك والتنسيق الوثيق، ورؤية مشتركة إزاء تحقيق الأمن والاستقرار في شرق المتوسط والقضايا الإقليمية.

ولفت «شكري»، خلال حديثه في مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي، بثته فضائية "القاهرة الإخبارية"، إلى توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع نظيره القبرصين منذ قليل، فيما يخص العمالة المصرية في قبرص، وهو مجال مهم يؤكد العلاقة الوثيقة التي تربط البلدين والتكامل فيما بينهما، حتى تستطيع العمالة المصرية العمل وفقا للأولويات القبرصية لدعم الاقتصاد القبرصي، ما له عوائد اقتصادية بالنسبة لمصر.

الخارجية اقتصاد ارادة سياسية العمالة المصرية قبرص