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الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الزراعة تصدر العدد الثامن عشر من مجلتها الشهرية «MALR» عدد يونيو 2024

مجلة MALR
مجلة MALR
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أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد السابع عشر من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر يونيو ٢٠٢٤، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، تحت شعار : " كلمة من قلب الديوان"، حيث سلط هذا العدد الضوء على افتتاح الرئيس السيسي عدد من المشروعات التنموية الزراعية الجديدة بمشروع مستقبل مصر وجنوب الوادي.

وشملت ابرز عناوين هذا العدد :
- محطات جديدة لقطار التنمية الزراعية من الضبعة شمالاً إلى توشكى جنوباً ( ملف )
- رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المشروعات الزراعية بالنوبارية
- وزير الزراعة يوجه برفع كفاءة الأصول وحسن إستغلالها.
-  مظلة المصدرين ومطور البساتين.. الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية.
- لأول مرة جناح للإصدارات الإعلامية بمعرض زهور الربيع
- صفحات جديدة فى حياة "مستجبر " مزارع الفقراء
- المخصبات الحيوية .. زراعة نظيفة وتنمية مستدامة
- كيف تتجنب الإصابة بضربات الشمس فى الصيف؟
- عيد الاضحى .. فرائض وسنن وعادات.
- نصائح هامة قبل شراء لحوم العيد


لتحميل العدد والتصفح الإلكتروني:
https://drive.google.com/file/d/1d7LyEBLWKltSvm9e3JeYLTFqVRIVVvu5/view?usp=drivesdk

المشروعات التنموية الزراعية الجديدة مشروع مستقبل مصر المخصبات الحيوية