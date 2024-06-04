الزراعة تصدر العدد الثامن عشر من مجلتها الشهرية «MALR» عدد يونيو 2024

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد السابع عشر من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر يونيو ٢٠٢٤، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، تحت شعار : " كلمة من قلب الديوان"، حيث سلط هذا العدد الضوء على افتتاح الرئيس السيسي عدد من المشروعات التنموية الزراعية الجديدة بمشروع مستقبل مصر وجنوب الوادي.

وشملت ابرز عناوين هذا العدد :

- محطات جديدة لقطار التنمية الزراعية من الضبعة شمالاً إلى توشكى جنوباً ( ملف )

- رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المشروعات الزراعية بالنوبارية

- وزير الزراعة يوجه برفع كفاءة الأصول وحسن إستغلالها.

- مظلة المصدرين ومطور البساتين.. الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية.

- لأول مرة جناح للإصدارات الإعلامية بمعرض زهور الربيع

- صفحات جديدة فى حياة "مستجبر " مزارع الفقراء

- المخصبات الحيوية .. زراعة نظيفة وتنمية مستدامة

- كيف تتجنب الإصابة بضربات الشمس فى الصيف؟

- عيد الاضحى .. فرائض وسنن وعادات.

- نصائح هامة قبل شراء لحوم العيد



لتحميل العدد والتصفح الإلكتروني:

https://drive.google.com/file/d/1d7LyEBLWKltSvm9e3JeYLTFqVRIVVvu5/view?usp=drivesdk