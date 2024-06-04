المنظمات الأهلية الفلسطينية: إسرائيل تسعي لإفشال أي صفقة لوقف إطلاق النار بغزة

أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، اليوم /الثلاثاء/، أن الشعب الفلسطيني لم يكن يوما ضد قرار وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعد من عملياتها وتفاقم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني لإفشال أي صفقة أو مقترح قد يقدم من أجل وقف هذا القرار.

وقال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية - في مداخلة خاصة مع قناة "القاهرة الإخبارية" - "نتابع بخطورة بالغة تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والكارثة الإنسانية الناتجة عنه على كافة المستويات في ظل التصعيد والقصف المتواصل على مختلف قطاع غزة، والتدمير الممنهج لمختلف مقومات الحياة بما في ذلك المستشفيات والمؤسسات الطبية ومنع دخول إمدادات الوقود والغذاء والدواء للقطاع".



وأضاف أن "الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة أدت إلى مراحل متقدمة من الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني وخاصة انتشار المجاعة، فهناك أكثر من 3500 طفل حسب تقديرات وزارة الصحة في غزة يعانون من آثار المجاعة"، مشيرا إلى أن "هناك نقصا كبيرا في مصادر المياه، والوقود اللازم لتشغيل آبار المياه، مما يزيد من التداعيات الخطيرة على واقع الحياة، وزيادة الكارثة البيئية وانتشار الأوبئة والأمراض وتفاقم الأوضاع الصحية وتأثيراتها، في ظل ازدحام مراكز الإيواء بالنازحين".



وأوضح مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: "نحن الآن أمام مشهد يستحق أن تتحرك كل الجهات وكافة الهيئات القضائية الدولية من أجل ملاحقة دولة الاحتلال الإسرائيلي وقاداتها ومحاسبتهم على كافة الجرائم غير المسبوقة ضد الإنسانية وجرائم الإبادة والتي دفع ثمنها المدنيون الفلسطينيين من الأطفال والنساء"، مشددا على أنه يجب على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي وكافة الأطراف المعنية، الضغط بشكل جدي علي إسرائيل للقبول بمقترح وقف إطلاق النار.



وأكد أن العالم لن ينسي الموقف الداعم من قبل الإدارة الأمريكية لإسرائيل، تجاه هذا العدوان بشكل خاص، وتبرير عمليات القتل الممنهجة وتزويد الاحتلال بالسلاح لقتل المدنيين، فالولايات المتحدة تحاول أن تتبنى موقفا يدعم إسرائيل بكافة الطرق.

