بن جفير: ذهبت مرتين إلى نتنياهو ولم أطلع على مسودة الصفقة.. فلماذا يخفيها؟

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، اليوم الاثنين، إن الصفقة التي كشف عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة الماضي، وقال إنها تصب في صالح إسرائيل، هي صفقة تعني استسلامها، وإنهاء الحرب دون تحقيق هدفها الأساسي، المُتمثل في القضاء على حركة "حماس"، على حد زعمه.

وكشف بن جفير - في حديث إلى الصحفيين بالكنيست - عن تفاصيل خلافه مع رئيس وزراء دولة الاحتلال نتنياهو على مدى اليومين الماضيين، بقوله إنه أجرى اتصالا هاتفيا به، وزعم نتنياهو أن الاتفاق لم تطرحه إدارة بايدن، وأنه لن تكون هناك صفقة "معيبة" وتنهي الحرب دون القضاء على حماس، وعندما طالبته بالاطلاع على مسودة الاتفاق وافق (نتنياهو)، وقال لي أن آتي إلى مكتبه، حتى أتمكن من الاطلاع عليها بأم عيني.

وأردف يقول: "عندما وصلت أمس إلى مكتب رئيس الوزراء للاطلاع على المسودة، زعم مساعدوه أنه مشغول في هذه اللحظة، وليس لديه وقت، ثم استفسر أحد المساعدين عن أي مسودة أتحدث.. وقال لي إنه لا توجد مسودة.. فيما قال مساعد آخر، نعم هناك مسودة، فلتأتي غدًا لتطلع عليها".

وأضاف: "اتفقنا على موعد هذا الصباح، حتى أتمكن من الاطلاع على المسودة، وعندما وصلت هذا الصباح لمكتب نتنياهو، وهناك مرة أخرى، رفضوا تقديم المسودة لي".

وتابع: "بعد ذلك اتصل بي رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هانجبي، وعندما كررت طلبي بالاطلاع على مسودة الاتفاق، ولدهشتي، نفى وجود مسودة".

ومضى بن جفير يقول: "أسأل نتنياهو.. ماذا لديك لتخفيه؟... وإذا كانت الصفقة غير معيبة ولا تتضمن تعهدًا بأن تنتهي الحرب، فلماذا ترفض تقديمها إلي ؟".

وأضاف: "السبب الوحيد لاخفائها لا يمكن أن يكون إلا سببًا واحدًا وهو أنها صفقة معيبة ستنهي الحرب دون القضاء على حماس، وحزب (العظمة اليهودية) سيحل هذه الحكومة".