قدم رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، التأكيدات اليوم الاثنين على التزام روسيا بالمسؤولية في سوق الغذاء العالمي، مع التأكيد على استمرار تزويد شركائها بالموارد الضرورية.

وفي تصريحات نقلتها وكالة تاس الروسية، أكد ميشوستين أن روسيا ودول مجموعة الخمس تقوم بدور كبير في تأمين السوق العالمي للغذاء حتى في الظروف الصعبة، معبرًا عن ثقته الكاملة في استمرار هذا التعاون الفعال.

وأضاف ميشوستين أن التركيز مستمر أيضًا على تعزيز السيادة والأمن الغذائي للدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مؤكدًا على استمرارية جهود روسيا في تعزيز إمكانياتها التصديرية وتحسين أدائها بشكل مسؤول.

وختم ميشوستين بالتأكيد على أن النهج الاستراتيجي لروسيا والاتحاد الاقتصادي الأوراسي يسمح بتوصيل الغذاء والماء إلى أي مكان في العالم باستخدام الوسائل الأمثل الممكنة، مما يعزز من قدرتهم على تلبية احتياجات السوق العالمية بفاعلية وفعالية.