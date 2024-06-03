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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

محمد محمود عبد العزيز يُحيي ذكرى ميلاد والده بهذه الكلمات

محمد محمود عبد العزيز
محمد محمود عبد العزيز ووالده
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شارك محمد محمود عبد العزيز، صوره له من كواليس مسلسل الغول اخر اعمال والده، وذلك بمناسبة ذكرى ميلاد والده والتي تحل في 4 يونيو.

ووجه محمد رسالة مؤثرة لوالده عبر حسابه على انستجرام قائلاً: “بكرة إن شاء الله ٤ يونيو وده يوم بالنسبالى طول عمره مهم وهايفضل مهم لأنه يوم عيد ميلاد ابويا اللى بالنسبالى ابنى واخويا وصاحبى وضهرى وسندى، أولًا كل سنة وحضرتك طيب وبخير وفى أحسن حال وزى عادتنا لازم أكون أول واحد يبوس ايدك وراسك وآخد الحضن التمام”.

وأضاف: “ثانيًا انا احساسى بالاشتياق بقا اكبر واعمق بكتييييير من كلمة واحشنى لدرجة انى مابقتش لاقى كلمه توصف اللى جوايا لحضرتك، ثالثًا اتمنى ان الهدايا بتاعتى تكون بتوصل وبتعجب حضرتك وتكون راضى عنى”.

وتابع “ملحوظة.. الصورة دى من كواليس تصوير البرومو الخاص بمسلسل {راس الغول}، (اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا)”.

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