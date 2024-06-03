لن أعيش في جلباب أبي يحيى ذكرى ميلاد الفنانة وفاء صادق

تحتفي الأوساط الفنية، اليوم الإثنين، بعيد ميلاد الفنانة وفاء صادق، التي تعد واحده من أبرز وأهم فناني جيل السبعينات، وتميزت بأدوارها المتنوعة خاصة في التليفزيون.

تنتمي وفاء صادق لأسرة فنية وبدأت حياتها كممثلة عام 1989

في الثالث من يونيه عام 1970، ولدت الفنانة وفاء عادل صادق في مصر، وهي من أسرة فنية، والدها المخرج عادل صادق، ووالدتها الفنانة الفلسطينية أسمهان توفيق، حيث بدأت وفاء صادق حياتها كممثلة عام 1989 بأدوار صغيرة، ثم أتبعتها بعدد كبير من الأعمال الدرامية الناجحة.

برزت شخصية وفاء صادق في المسلسل الدرامي الشهير "لن أعيش في جلباب أبي" الذي عرض عام 1996، وحقق نجاحا كبيرا، فالعمل تدور أحداثه حول قصة صعود عبدالغفور البرعي من القاع إلى القمة، بداية من وكالة الحاج إبراهيم سردينة إلى أن يصبح صاحب عمل خاص يجني منه ثروة، أثناء ذلك يكون قد أعجب بـ"فاطمة" بائعة الكشري، التي تبادله الإعجاب، تمر الأيام ويتزوج من فاطمة وينجب ولده عبدالوهاب، وأربع فتيات "سنية، وبهيرة، ونفيسة، ونظيرة"، وعلى الرغم من توافر مقومات السعادة في حياة عبد الغفور البرعي، فإنه عانى من ابتعاد ولده الوحيد عنه، وإصرار عبد الوهاب على بناء عالم خاص جداً بعيداً عن والده ونفوذه.

وشاركها البطولة الفنانين: نور الشريف، عبلة كامل، عبدالرحمن أبو زهرة، محمد رياض، مخلص بحيري، مصطفى متولي، حنان ترك، رشوان توفيق، ياسر جلال، ناهد رشدي، وآخرون، العمل من تأليف إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار مصطفى محرم، وإخراج رباب حسين.

كما شاركت وفاء صادق في العديد من المسلسلات التليفزيونية منها على سبيل المثال وليس الحصر: الطاووس، السقوط في بئر سبع، الآنسة كاف، صباح الورد، زيزينيا ج2، الإمام ابن حزم، حديقة البشر، لدواعي أمنية، يوميات ونيس وأحفاده ج2، حدوتة مرة، فلانتينو، ولاد ناس، خارج السيطرة، أبو العروسة ج3، دنيا تانية، وبينا ميعاد ج2، وعتبات البهجة وغيرها من المسلسلات.

اجتذبتها الشاشة الصغيرة وفاء صادق وحرمتها من الظهور في السينما، فقدمت فيلمين سينمائيين وهما: "القبطان" عام 1997، "فيرس" 2020، حقتت خلال أعمالها الدرامية شهرة واسعة، فتهافت عليها العديد من الممثلين للاستثمار في موهبتها الفنية، مما جعلها تحتل مكانة مميزة بين فناني جيلها.