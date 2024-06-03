رئيس مياه القناة يتفقد محطات محافظة السويس

قام اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، يرافقه عدد من رؤساء القطاعات الفنية والتنفيذية بالشركة بزيارة تفقدية لعدد من محطات مياه الشرب بمحافظة السويس ، وذلك فى إطار المتابعة الدورية لسير الأعمال بالمحطات والاطمئنان على الحالة الفنية والوقوف على المشاكل التى تعوق تشغيل المحطات بكامل طاقتها .

حيث تفقد رئيس الشركة محطة مياه الشلوفة بطاقة تصميمية ٤٠٠٠ م3/ يوم والتى تخدم عدد من المناطق منها الشلوفة والسنوسى وابوشحات وشندورة وعدد من القرى الأخرى، حيث تفقد رئيس الشركة ومرافقوه جميع مكونات المحطة لمتابعة أعمال التشغيل النهائية وفقا للمعايير والمواصفات القياسية .

كما شملت الزيارة تفقد رافع مياه محمد عبده بطاقة تصميمية ٢٠٠٠ م3/يوم لخدمة عدد من القرى منها محم عبده والألبان الجديدة.

وأكد عصمت، خلال جولته على ضرورة الالتزام بكافة معايير التشغيل والصيانة بجميع المحطات، مشدداعلى استيفاء كافة المعايير والمتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة TSM لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين.

جاءت جولة رئيس الشركة للتأكيد على انتظام العمل والالتزام بكافة معايير التشغيل والصيانة بجميع المحطات وذلك فى إطار حرص الشركة التام على تحسين مستوى الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين بمحافظة السويس.