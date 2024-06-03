مياه الفيوم تشارك في الورشة السنوية للقرض الدوار.. صور

شاركت شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، فى الورشة السنوية لمناقشة آليات تنفيذ توصيلات مياه الشرب والصرف الصحى الخاصة بالقرض الدوار، والتى يجرى تمويلها من منظمه اليونيسف.

وذلك بمحافظة الأقصر وبمشاركه العديد من الشركات التابعه، وذلك بناء على تعليمات وتوجيهات المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم.

حيث تناولت الورشة الشروط والضوابط التي يتم من خلالها إختيار الأسر الأولى بالرعاية والذى يستهدفهم القرض الدوار والذى يقوم بتوصيل خدمه مياه الشرب والصرف الصحى بالتقسيط وبدون فوائد من أجل المساهمه في رفع العبء عن كاهل هذه الأسر وتوفير حق أصيل يضمن لهم الحياه.

وذلك بجانب مناقشة سبل الدعم اللازم لتمويل العديد من التوصيلات الجديدة بجانب اعمال التدوير للمبالغ المحصلة من المشتركين واستخدامها مرة أخرى في توصيلات يستفيد منها عملاء جدد.

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