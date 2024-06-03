قبل عرضه بموسم عيد الأضحى.. طرح بوسترات فيلم "أهل الكهف"

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “أهل الكهف” البوسترات الرسمية للعمل والتي حملت مجموعة من الصور لأبطال الفيلم الرئيسيين، وذلك تمهيدًا لطرحه بموسم عيد الأضحى المبارك.

الفيلم مقتبس عن مسرحية تحمل نفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم. وتدور الأحداث حول طرح فلسفي لصراع الإنسان مع الزمن، من خلال بعض الأشخاص يجدوا أنفسهم فجأة فى زمن غير الزمن، وعلى بعد قرون طويلة من واقعهم، وتتصاعد الأحداث بشكل تشويقى.

الفيلم من بطولة: خالد النبوي، محمد ممدوح، محمد فراج، غادة عادل، ريم مصطفى، بيومي فؤاد، تأليف أيمن بهجت قمر والإخراج عمرو عرفة.

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