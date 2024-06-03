أسعار كيلو لحوم الخروف بمختلف أنواعه اليوم الاثنين

بالإقتراب من عيد الاضحي تتصدر عمليات البحث فى معدل البحث جوجل عن سعر الخروف في مصر اليوم الاثنين 3 يونيو 2024 ، ويحظي اهتمام الكثير من المواطنين، حيث شهد سعر الخروف خلال الفتره الجاريه ارتفاع فى الاسواق وجميع منافذ البيع المصريه ،اليوم الاثنين 3 يونيو 2024.

اسعار كيلو الخروف

سجل اليوم الاثنين 3 يونيو 2024، أسعار اللحوم الكندوز يسجل نحو قيمة 390 جنيه للكيلو.

• وسجل اليوم الاثنين 3 يونيو 2024، سعر كيلو الخروف البرقي قائم ما يقرب من قيمة 190 و225 جنيه مصري.



و سجل اليوم الاثنين 3 يونيو 2024، اسعار كيلو كباب الحلة يسجل نحو قيمة 350 جنيهًا للكيلو.

• سجل اليوم الاثنين 3 يونيو 2024، أسعار اللحوم الجملي يسجل نحو قيمة 300- 350 جنيه مصري للكيلو.

• سجل اليوم الاثنين 3 يونيو 2024، سعر كيلو الخروف البلدي يسجل نحو قيمة 160 و220 جنيه مصري.

• سجل اليوم الاثنين 3 يونيو 2024، سعر كيلو الخروف يسجل نحو قيمة 6000 لـ 10000 جنيه مصري.

اسعار اللحوم اليوم

سجل اليوم الاثنين 3 يونيو 2024، سعر اللحم البقري كبير السن يسجل نحو قيمة 120 جنيها للكيلو الواحد.

وسجل اليوم الاثنين 3 يونيو 2024، سعر الماعز قائم يسجل نحو قيمة 190 جنيهًا للكيلو الواحد.

• سجل اليوم الاثنين 3 يونيو 2024، سعر اللحم البقري صغير السن يسجل نحو قيمة 140 إلى 150 جنيه للكيلو الواحد.