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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

أسعار كيلو لحوم الخروف بمختلف أنواعه اليوم الاثنين

اسعار كيلو الخروف
اسعار كيلو الخروف اسع
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 بالإقتراب من عيد الاضحي تتصدر عمليات البحث  فى معدل البحث جوجل عن سعر الخروف في مصر اليوم الاثنين 3 يونيو 2024 ، ويحظي اهتمام  الكثير من المواطنين، حيث شهد سعر الخروف خلال الفتره الجاريه ارتفاع فى الاسواق وجميع منافذ البيع المصريه ،اليوم الاثنين 3 يونيو 2024.

اسعار كيلو الخروف 

سجل اليوم الاثنين 3 يونيو 2024، أسعار اللحوم الكندوز يسجل نحو قيمة 390 جنيه للكيلو.

• وسجل اليوم الاثنين 3 يونيو 2024، سعر كيلو الخروف البرقي قائم  ما يقرب من  قيمة 190 و225 جنيه مصري.

و سجل اليوم الاثنين 3 يونيو 2024، اسعار كيلو كباب الحلة يسجل نحو قيمة 350 جنيهًا للكيلو.
• سجل اليوم الاثنين 3 يونيو 2024، أسعار اللحوم الجملي يسجل نحو قيمة 300- 350 جنيه مصري للكيلو.
• سجل اليوم الاثنين 3 يونيو 2024، سعر كيلو الخروف البلدي يسجل نحو قيمة 160 و220 جنيه مصري.
• سجل اليوم الاثنين 3 يونيو 2024، سعر كيلو الخروف يسجل نحو قيمة 6000 لـ 10000 جنيه مصري.
اسعار اللحوم اليوم
سجل اليوم الاثنين 3 يونيو 2024، سعر اللحم البقري كبير السن يسجل نحو قيمة 120 جنيها للكيلو الواحد.
وسجل اليوم الاثنين 3 يونيو 2024، سعر الماعز قائم يسجل نحو قيمة 190 جنيهًا للكيلو الواحد.
• سجل اليوم الاثنين 3 يونيو 2024، سعر اللحم البقري صغير السن يسجل نحو قيمة 140 إلى 150 جنيه للكيلو الواحد.

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