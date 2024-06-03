السيطرة على حريق التهم ورشة نجارة بالوادي الجديد (صور)

تمكنت قوات الحماية بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق شب بإحدى ورش الموبيليا والنجارة بالمدينة الصناعية بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بأحد ورش الموبيليا والنجارة، حيث التهمت النيران أجزاء كبيرة من الورشة.

جرى الدفع بقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وتمت السيطرة على النيران لمنع امتدادها للمناطق المجاورة لها، كما تم إقامة عازل، وتم الدفع بخزانات مياه لاستكمال عمليات التبريد.

تحرر محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم تكليف مباحث مديرية أمن الوادي الجديد للتحري حول أسباب الواقعة

السيطرة على حريق بورشة موبيليا بالمدينة الصناعية بالخارجة

تفحم ورشة موبليلا بالخارجة

حريق بورشة موبيليا بالوادي