اقرأ غدا في "البوابة".. محاولات أمريكية لتنفيذ الهدنة بدون "نتنياهو"

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 4 يونيو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

داليا عبد الرحيم تكشف عبر "الضفة الأخرى" دور مواقع التواصل في صناعة التطرف

محاولات أمريكية لتنفيذ الهدنة بدون "نتنياهو"

اتصالات بين "بلينكن" ووزير الدفاع الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن

.. و"بيبي" يحاول الهروب بفتح جبهة جديدة في الشمال

19 شهيدًا في غارات ليلية إسرائيلية على غزة

مسئول أممي: قلة المساعدات عبر الممرات الجنوبية تنذر بكوارث في القطاع

لحين تشكيل الجديدة.. السيسي يُكلف الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال

في يومهم العالمي.. أطفال غزة يواجهون الموت والدمار

كل عام ومصر بخير.. استعدادات خاصة لاستقبال عيد الأضحى المبارك

